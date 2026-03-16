L’Aquila, Onna, al via i lavori del nuovo parcheggio pubblico in via dell’Aquila

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Sono iniziati oggi i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio pubblico in via dell’Aquila, nella frazione di Onna – si legge sul sito web ufficiale. L’opera ? prevista nell’ambito del Piano di ricostruzione dei centri storici dell’Aquila – ambito frazione di Onna e costituisce uno degli interventi individuati dal Masterplan di Onna – Il progetto punta a migliorare l’accessibilit? al paese e a rafforzare i servizi a supporto della comunit? residente e dei visitatori.Il parcheggio sorger? lungo via dell’Aquila, principale strada di accesso al paese, su una superficie di circa 1.200 metri quadrati – L’area di sosta prevede 27 posti auto, di cui due riservati alle persone con disabilit?, oltre a quattro stalli per motocicli – precisa la nota online. L’intervento comprende anche la sistemazione della viabilit? esistente, con il ripristino della vecchia sede stradale e la risoluzione dell’incrocio, garantendo un accesso diretto e funzionale all’area di parcheggio – riporta testualmente l’articolo online. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di percorsi pedonali protetti e illuminati lungo i lati pubblici dell’area e l’utilizzo di superfici drenanti e filtranti sotto alberature, in coerenza con le indicazioni urbanistiche e con l’obiettivo di mantenere un inserimento armonioso nel contesto del borgo storico – aggiunge testualmente l’articolo online. L’investimento complessivo ammonta a circa 320 mila euro, di cui oltre 256 mila euro destinati ai lavori.Un ruolo significativo nella realizzazione dell’intervento ? stato svolto dalla donazione di una porzione dell’area da parte di Fabrizio Pica Alfieri, gesto che consentir? la realizzazione del parcheggio a beneficio della comunit? di Onna – si apprende dal portale web ufficiale. Il donatore ha chiesto che l’area venga intitolata alla memoria del padre, quale segno di legame e riconoscenza verso il paese – si apprende dalla nota stampa. “L’avvio di questi lavori rappresenta un passo concreto nel percorso di ricostruzione e di rilancio delle nostre frazioni – aggiunge la nota pubblicata. Con questo intervento dotiamo Onna di un’infrastruttura attesa da tempo, che migliorer? l’accessibilit? al borgo e la qualit? degli spazi pubblici – precisa il comunicato. Allo stesso tempo, proseguiamo nel lavoro di riqualificazione e valorizzazione dei centri storici colpiti dal sisma, restituendo servizi utili ai residenti e favorendo una fruizione pi? ordinata e sostenibile del paese – si apprende dalla nota stampa. Un ringraziamento va anche a chi, come il signor Fabrizio Pica Alfieri, ha compiuto un gesto di grande generosit? nei confronti della comunit? di Onna”, dichiarano l’assessore alle Politiche urbanistiche Francesco De Santis e l’assessore con delega alla Vivibilit? e valorizzazione delle frazioni Laura Cucchiarella e il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Daniele Ferella –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it