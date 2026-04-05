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L’Aquila, Operazione antiterrorismo, Biondi: “Eccellente lavoro della Polizia, presidio fondamentale per la sicurezza e la democrazia”

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Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:“Desidero esprimere, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunit? aquilana, il pi? sentito apprezzamento e le congratulazioni alla Polizia di Stato, per l’importante operazione antiterrorismo che ha portato all’arresto di un soggetto accusato di addestramento e istigazione ad azioni sovversive”.Cos? il sindaco dell’Aquila e presidente Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi.“Un intervento complesso e delicato, condotto dalla Digos dell’Aquila e di Roma, dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica dell’Abruzzo, dal Servizio per il contrasto dell’estremismo e del terrorismo interno e del Servizio Polizia postale, che testimonia ancora una volta l’elevatissimo livello di professionalit?, preparazione e capacit? investigativa delle nostre Forze dell’ordine, impegnate quotidianamente nella prevenzione e nel contrasto di minacce gravi e insidiose” ha affermato il sindaco Biondi.“Di fronte a fenomeni di radicalizzazione e propaganda violenta, che sfruttano anche gli strumenti digitali per diffondersi e organizzarsi, ? fondamentale poter contare su apparati dello Stato capaci di intervenire con tempestivit? ed efficacia, tutelando la sicurezza dei cittadini e la tenuta delle istituzioni democratiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. A tutte le donne e agli uomini in divisa va il nostro ringraziamento pi? profondo: ogni giorno mettono a rischio la propria vita per garantire la sicurezza degli altri, operando spesso lontano dai riflettori ma con un senso dello Stato e del dovere che rappresenta un presidio imprescindibile per la nostra comunit?”, ha concluso il primo cittadino del capoluogo abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 21, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

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