L’Aquila, operazione ‘Coca Delivery’: FDI ringrazia forze dell’ordine e magistratura per disarticolazione organizzazione criminale

L’operazione ‘Coca Delivery’ ha portato alla luce una pericolosa organizzazione criminale dedita al traffico e allo spaccio di cocaina tra l’Abruzzo e altre regioni italiane.

Il Capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia, ha espresso la sua soddisfazione e il ringraziamento alle forze dell’ordine e alla magistratura aquilana per l’operazione antidroga che ha consentito di disarticolare questa organizzazione criminale.

Verrecchia ha dichiarato: “Desidero esprimere il mio plauso e il più sentito ringraziamento alle forze dell’ordine e alla magistratura aquilana per la brillante operazione antidroga ‘Coca Delivery’. L’importante attività investigativa condotta dai carabinieri del comando provinciale dell’Aquila, coordinata dalla Procura della Repubblica, rappresenta un segnale forte dello Stato nella lotta alla criminalità e al traffico di stupefacenti, fenomeni che minacciano soprattutto i giovani e la sicurezza delle comunità locali. A tutti gli uomini e le donne dell’Arma, alla direzione distrettuale antimafia e alla magistratura va il nostro sincero grazie per il lavoro svolto con professionalità, competenza e straordinaria dedizione”.

L’operazione è stata condotta dai carabinieri del comando provinciale dell’Aquila e coordinata dalla Procura della Repubblica. La disarticolazione di questa organizzazione criminale è un segnale importante nella lotta alla criminalità e al traffico di droga che minacciano la sicurezza delle comunità.

La dichiarazione di Verrecchia sottolinea l’importanza del lavoro svolto dalle forze dell’ordine e dalla magistratura nella lotta contro la criminalità. La collaborazione tra le istituzioni è fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare il traffico di stupefacenti che mette a rischio soprattutto i giovani.

L’operazione ‘Coca Delivery’ ha permesso di contrastare il traffico di cocaina tra l’Abruzzo e altre regioni italiane, dimostrando l’impegno delle autorità nella lotta alla criminalità organizzata.