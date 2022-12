L’Aquila, Opere pubbliche: terminati i lavori alla palestra dell’istituto scolastico di Paganica

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Si ? svolto ieri l’incontro tra l’assessore alle Opere pubbliche, Vito Colonna, ed il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Paganica, Giovanna Caratozzolo, per la consegna ufficiale della palestra del plesso scolastico – recita il testo pubblicato online. A seguito delle verifiche effettuate ? stato confermato il pieno ed ordinario utilizzo dello spazio dedicato ai giovani allievi che potranno cos? tornare ad usufruire degli spazi dedicati all’attivit? sportiva – Particolarmente soddisfatto l’assessore Colonna per il lavoro svolto – riporta testualmente l’articolo online. “Dopo diversi problemi tecnici siamo riusciti a consegnare di nuovo gli spazi della palestra ai tanti giovani studenti presenti in questo plesso scolastico che potranno cos? tornare a svolgere la loro attivit? didattica – si apprende dal portale web ufficiale. Ringrazio la disponibilit? dei dirigenti e dei tecnici comunali per l’importante supporto professionale offerto – conclude Colonna – per i lavori realizzati nonostante i tanti problemi che sono emersi nel corso di queste settimane”.

Particolarmente complessi sono stati gli interventi tecnici per fronteggiare alcune criticit? emerse nella struttura – si legge sul sito web ufficiale. In particolare, sono state segnalate alcune infiltrazioni d’acqua in diversi punti della pavimentazione che hanno creato diffusi avvallamenti al di sotto dello strato di gomma – ? stato necessario, dunque, intervenire attraverso una pompa idraulica per lo svuotamento dei liquidi presenti, ripristinando cos? il sottofondo della pavimentazione nei punti critici evidenziati – precisa il comunicato. Inoltre, si ? provveduto a posizionare una tubazione nella quale far defluire l’acqua piovana che potr? infiltrarsi e ancorare a terra perimetralmente i teli della palestra in modo da far defluire la stessa acqua all’esterno e non all’interno della pavimentazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Infine, per una maggiore sicurezza ed incolumit? dei fruitori della palestra, ? risultato necessario ed opportuno provvedere alla sostituzione di un altro telo, operazione che ha determinato ancora qualche settimana di interventi tra sostituzione e montaggio – recita il testo pubblicato online.

