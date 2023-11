L’Aquila, Orange of the World: la Fontana Luminosa si tinge di arancione contro la violenza sulle donne

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Sabato 25 novembre, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, lo storico monumento della Fontana Luminosa, in piazza Battaglione degli Alpini, sar? illuminato di arancione come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Su invito di Soroptimist Club di L’Aquila, l’amministrazione comunale partecipa, infatti, alla campagna internazionale “Orange of the world” promossa da UN Women, ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del contrasto a ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it