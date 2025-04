L’Aquila, ORDINANZA DEL SINDACO PER PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha firmato l’ordinanza con la quale viene proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata di domenica 6 aprile, 16esimo anniversario del sisma del 2009, “in segno di rispetto e di perenne partecipazione al dolore delle tante famiglie colpite nei loro sentimenti con la perdita dei propri congiunti, anche al fine di promuovere iniziative di riflessione e di partecipazione collettiva”.”Anche in questa ricorrenza l’Ente ha promosso, unitamente alle Associazioni dei familiari delle vittime del sisma e di concerto con le autorit? competenti in materia di pubblica sicurezza, un programma di iniziative prevedente momenti di commemorazione, riflessione e omaggio alle vittime” ? scritto nel provvedimento – recita il testo pubblicato online. In particolare vengono disposti: l’esposizione a mezz’asta e listate a lutto delle bandiere sugli edifici pubblici delle pubbliche amministrazioni presenti sul territorio comunale, e il divieto, fatte salve le iniziative ricomprese all’interno del programma delle commemorazioni, delle attivit? ludiche e ricreative ed ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della ricorrenza o con il decoro urbano – recita il testo pubblicato online. Vengono invitati, al contempo: tutti i cittadini e le organizzazioni sociali, culturali e produttive, le altre Pubbliche Amministrazioni a prendere parte alle iniziative promosse in commemorazione del sisma, nonch? ad esprimere in forme decise autonomamente la partecipazione al ricordo delle vittime, anche illuminando, nella notte fra il 5 e il 6 aprile, i balconi o le finestre degli edifici; gli esercizi commerciali, le imprese, le attivit? artigianali e le altre organizzazioni pubbliche e private, con esclusione dei servizi indispensabili ed obbligatori, a sospendere l’attivit? lavorativa la mattina del 6 aprile 2025 fino alle ore 11:00.

