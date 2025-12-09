L’Aquila ospita Daniele Tinti per la registrazione del podcast “Tintoria”

L’Aquila, giovedì 11 dicembre 2025, si svolgerà un evento speciale presso l’Università dell’Aquila. A partire dalle ore 18:00, nell’aula 1A del Dipartimento di Scienze Umane, avrà luogo la registrazione di uno dei podcast più amati d’Italia, “Tintoria”, con l’ospite d’onore Daniele Tinti. Il noto comico e stand up comedian, ideatore del podcast insieme a Stefano Rapone, discuterà di come “Tintoria” sia diventato uno dei programmi più seguiti del panorama audio italiano.

Intervistato da due studenti del corso di Podcasting, Tinti, romano di nascita e aquilano d’adozione, condividerà aneddoti e dettagli sul suo percorso professionale, svelando il successo che ha ottenuto nel settore del podcasting.

L’evento è aperto al pubblico e l’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti. Sarà un’occasione unica per gli appassionati e per tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo del podcasting e del comedy. Non mancate!