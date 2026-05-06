L’Aquila ospita il Congresso Nazionale di Ecografia Ginecologica il 9 maggio 2026: focus su diagnosi differenziale e endometriosi

Il prossimo 9 maggio, presso il centro congressi UnivAQ Luigi Zordan a L’Aquila, si terrà un importante convegno nazionale di medicina incentrato sull’ecografia ginecologica. L’evento sarà coordinato da Manuela Ludovisi, professoressa associata di Ginecologia e ostetricia presso l’Università degli Studi dell’Aquila, nonché responsabile della UOSD centro FIVET e diagnostica ecografica ginecologica dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Il convegno, che inizierà alle ore 9:00, vedrà la partecipazione di professionisti, medici e relatori provenienti da tutta Italia e affronterà temi di grande rilevanza nell’ambito dell’ecografia ginecologica. In particolare, saranno trattati argomenti come lo studio delle masse annessiali, la diagnosi differenziale tra patologie benigne e maligne, l’endometriosi e le alterazioni del miometrio.

Il corso, che ha ottenuto il patrocinio di diverse istituzioni scientifiche e istituzionali, si propone anche come un’occasione di confronto e formazione per studenti e specializzandi del settore. L’Associazione APE Endometriosi, che sostiene attivamente le donne affette da endometriosi, sarà presente per favorire un dialogo costruttivo tra clinici e pazienti.

Il prof. Annamaria Cimini, direttrice del MESVA, ha dichiarato: “Il Dipartimento è lieto di patrocinare un evento così rilevante, che vede la partecipazione di studiosi e professionisti di alto livello nel campo della diagnosi ginecologica. Questo convegno rappresenta un’importante opportunità di formazione e ricerca a livello nazionale”.

L’Università degli Studi dell’Aquila si conferma quindi un punto di riferimento nel settore della medicina, promuovendo eventi di grande respiro e importanza per la comunità scientifica.