L’Aquila ospita la Spring School e il Convegno internazionale sulle fortificazioni del Regno di Napoli: progetto “Rocca Calascio Luce d’Abruzzo” promuove sviluppo culturale e socio-economico.

L’Università degli Studi dell’Aquila ha organizzato la Spring School e il convegno internazionale sulle fortificazioni del Regno di Napoli, nell’ambito del progetto “Rocca Calascio Luce d’Abruzzo”.

Il progetto, che coinvolge sei atenei del Mezzogiorno, si pone l’obiettivo di studiare le fortificazioni del Regno di Napoli attraverso un approccio multidisciplinare e digitale. L’obiettivo è trasformare il patrimonio fortificato in un motore di sviluppo culturale e socio-economico per il territorio.

Le attività di ricerca prevedono indagini archeologiche, analisi delle fonti storiche, rilievi digitali avanzati e modellazione tridimensionale. Il progetto coinvolge diversi atenei del Mezzogiorno, tra cui l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, l’Università degli Studi del Molise e l’Università degli Studi di Salerno.

Il progetto si propone di costruire un modello integrato di indagine sulle architetture fortificate, non solo come strutture difensive, ma anche come infrastrutture materiali e simboliche del potere tra Medioevo centrale e prima età moderna. In questo contesto, Rocca Calascio rappresenta un laboratorio di eccezionale importanza, concepito come caso studio replicabile su scala territoriale.

Il progetto non si limita alla ricerca, ma investe anche nella formazione delle nuove generazioni di studiosi e professionisti del patrimonio culturale. La Spring School residenziale e il Convegno scientifico internazionale offriranno ai partecipanti un’opportunità di confronto e di crescita professionale.

Il progetto si configura anche come un’importante azione di Terza Missione, mirata a favorire la diffusione pubblica dei risultati della ricerca e contribuire al sviluppo culturale, scientifico e socio-economico dei territori coinvolti.

L’iniziativa è finanziata dalla Regione Abruzzo, nell’ambito della misura del PNRR del Ministero della Cultura (Linea A – M1.C3 – Investimento 2.1– “Attrattività dei borghi”), con il contributo dell’Unione europea – NextGenerationEU.