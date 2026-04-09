- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Aprile 9, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaL’Aquila ospita la Spring School e il Convegno internazionale sulle fortificazioni del...
Eventi e Cultura

L’Aquila ospita la Spring School e il Convegno internazionale sulle fortificazioni del Regno di Napoli: progetto “Rocca Calascio Luce d’Abruzzo” promuove sviluppo culturale e socio-economico.

- Spazio Pubblicitario 02 -

L’Università degli Studi dell’Aquila ha organizzato la Spring School e il convegno internazionale sulle fortificazioni del Regno di Napoli, nell’ambito del progetto “Rocca Calascio Luce d’Abruzzo”.

Il progetto, che coinvolge sei atenei del Mezzogiorno, si pone l’obiettivo di studiare le fortificazioni del Regno di Napoli attraverso un approccio multidisciplinare e digitale. L’obiettivo è trasformare il patrimonio fortificato in un motore di sviluppo culturale e socio-economico per il territorio.

Le attività di ricerca prevedono indagini archeologiche, analisi delle fonti storiche, rilievi digitali avanzati e modellazione tridimensionale. Il progetto coinvolge diversi atenei del Mezzogiorno, tra cui l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, l’Università degli Studi del Molise e l’Università degli Studi di Salerno.

Il progetto si propone di costruire un modello integrato di indagine sulle architetture fortificate, non solo come strutture difensive, ma anche come infrastrutture materiali e simboliche del potere tra Medioevo centrale e prima età moderna. In questo contesto, Rocca Calascio rappresenta un laboratorio di eccezionale importanza, concepito come caso studio replicabile su scala territoriale.

Il progetto non si limita alla ricerca, ma investe anche nella formazione delle nuove generazioni di studiosi e professionisti del patrimonio culturale. La Spring School residenziale e il Convegno scientifico internazionale offriranno ai partecipanti un’opportunità di confronto e di crescita professionale.

Il progetto si configura anche come un’importante azione di Terza Missione, mirata a favorire la diffusione pubblica dei risultati della ricerca e contribuire al sviluppo culturale, scientifico e socio-economico dei territori coinvolti.

L’iniziativa è finanziata dalla Regione Abruzzo, nell’ambito della misura del PNRR del Ministero della Cultura (Linea A – M1.C3 – Investimento 2.1– “Attrattività dei borghi”), con il contributo dell’Unione europea – NextGenerationEU.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it