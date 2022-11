L’Aquila ottiene il premio “Scuole sicure e confortevoli” del Cresco Award Città Sostenibili 2022 grazie al progetto di riqualificazione dell’ex sito scolastico di Sassa Scalo.

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Il Comune dell’Aquila ha vinto il premio “Scuole sicure e confortevoli”, grazie al “Progetto Pinqua per la riqualificazione paesaggiastico-ambientale per la resilienza urbana dell’ex complesso scolastico di Sassa Scalo” del Cresco Award Citt? Sostenibili 2022, manifestazione promossa dalla Fondazione Sodalitas che riconosce l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile del territorio, nell’ambito della XXXIX Assemblea annuale dell’Anci in corso di svolgimento a Bergamo dal 22 al 24 novembre – recita la nota online sul portale web ufficiale.

? stato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, a ritirare il prestigioso riconoscimento consegnato dall’impresa italo-francese Saint-Gobain, leader mondiale nella produzione e distribuzione di materiali per l’edilizia sostenibile –

Il premio assegnato all’Aquila, promosso da Fondazione Sodalitas, con il patrocinio e la collaborazione di ANCI e la partnership di aziende avanzate sul fronte della Sostenibilit?, consiste in una consulenza gratuita per la ristrutturazione intelligente di un edificio scolastico – riporta testualmente l’articolo online.

“Rendere i territori sostenibili, inclusivi e in grado di offrire una migliore qualit? della vita alle persone che li abitano, ? uno dei principali obiettivi di sviluppo di questa amministrazione che sollecita l’impegno condiviso di istituzioni, imprese e societ? civile – Ci onora ricevere, per la seconda volta, il premio delle citt? sostenibili e delle scuole sicure, temi al centro della nostra attivit? governativa” ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – precisa il comunicato.

Il Comune dell’Aquila aveva vinto il Cresco Award anche nel 2020 per il progetto partecipativo di mobilit? elettrica nella categoria “Iniziative bottom-up di sostenibilit? energetica locale”. Un premio con il quale la citt? capoluogo d’Abruzzo si era collocata in un contesto pi? ampio delineato dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) ponendosi come esempio virtuoso da seguire per altre realt? locali.

Tra le altre premiate oltre all’Aquila, ci sono le metropolitane Milano e Torino, i piccoli comuni della Val Vibrata piemontese, le citt? di Bergamo, Prato, Bari, Pozzuoli e Forl?-Cesena –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it