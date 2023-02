L’Aquila, PA: ministro Zangrillo all’Aquila, Biondi “Governo ascolta esigenze dei territori”

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

“L’iniziativa di ascolto dei territori intrapresa dal ministro Zangrillo va nella direzione giusta e testimonia la grande e costante attenzione riservata dal governo nazionale nei confronti della citt? dell’Aquila e dei centri colpiti dal sisma 2009. Il ribaltamento del paradigma per cui un esponente dell’esecutivo si muove e si confronta con le realt? locali per cercare di capirne le necessit?, traendo spunto dalle singole esperienze – L’Aquila, in tal senso, offre un ventaglio di esperienze che non si trovano altrove – ? una piccola rivoluzione”.

Lo ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, nel corso del suo intervento durante l’incontro del roadshow Facciamo semplice l’Italia al Palazzetto dei Nobili alla presenza del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo – riporta testualmente l’articolo online.

