L’Aquila, Paganica: nuovo passo avanti per la riqualificazione e la valorizzazione dell’impianto sportivo di rugby

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Comune dell’Aquila ha aggiudicato i lavori per il completamento della nuova club house, struttura destinata a diventare il fulcro delle attivit? legate al rugby e alle realt? sportive della frazione di Paganica – viene evidenziato sul sito web. L’opera di completamento – finanziata con fondi comunali (200mila euro) e risorse del fondo complementare al Pnrr per le aree colpite dal sisma 2009 e del Centro Italia (211mila euro), prevede un investimento complessivi 411mila euro – riporta testualmente l’articolo online. Il progetto esecutivo, approvato la scorsa estate dalla Giunta comunale, comprende la realizzazione di spazi dedicati all’accoglienza, impianti tecnologici moderni e opere accessorie per garantire sicurezza e funzionalit? dell’intera area sportiva – “L’aggiudicazione dei lavori per la club house – commentano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore allo Sport, Vito Colonna – conferma l’impegno dell’Amministrazione nel potenziare le strutture sportive del territorio – Atleti e appassionati attendevano da tempo un’opera che offrir? nuovi spazi alle societ? e ai tanti giovani che frequentano l’impianto – recita il testo pubblicato online. La riqualificazione degli impianti sportivi ? una priorit? per valorizzare le comunit? e favorire socialit? e partecipazione”.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it