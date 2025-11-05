- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Novembre 5, 2025
Attualità

L’Aquila, Palajapan: approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (Dip)  da 9 milioni di euro per il completamento del Palazzetto dello Sport a ​​​​​​​Centi Colella

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Con determinazione dirigenziale del Settore Opere Pubbliche ? stato approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (Dip) relativo al II lotto funzionale del Palazzetto dello Sport di Centi Colella, conosciuto anche come Palajapan, un passaggio tecnico decisivo che segna l’avvio della fase progettuale esecutiva dell’importante struttura sportiva cittadina – L’intervento, che rientra nella pianificazione strategica dell’amministrazione comunale per il potenziamento dell’impiantistica sportiva, prevede un investimento complessivo pari a 9 milioni e 75mila euro, finanziato attraverso pi? linee di risorse pubbliche: 2 milioni di euro con Delibera CIPE n. 135/2012; 4 milioni di euro con Delibera CIPE n. 48/2016; 3.075 milioni di euro con Delibera CIPESS n. 58/2024.Il progetto di completamento consentir? di dotare L’Aquila di un palazzetto polifunzionale conforme agli standard CONI e alle norme di sicurezza per i luoghi di pubblico spettacolo – riporta testualmente l’articolo online. Una volta ultimata, la struttura sar? in grado di ospitare manifestazioni sportive di livello nazionale e internazionale, oltre a diventare un punto di riferimento per le associazioni sportive locali, in particolare per le discipline di calcio a 5, basket e pallavolo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore allo Sport, Vito Colonna, hanno espresso soddisfazione per l’approvazione del documento:“Con questo atto – dichiarano – compiamo un passo decisivo verso il completamento di un’infrastruttura la cui storia parte dal 2014 e che ha conosciuto troppe vicissitudini – precisa il comunicato. Il nuovo Palasport sar? una casa per lo sport aquilano e un luogo capace di attrarre eventi di grande rilievo, rafforzando l’immagine dell’Aquila come citt? dinamica, accogliente e proiettata al futuro”.Il progetto, che prevede l’utilizzo delle pi? moderne tecniche di progettazione digitale in modalit? BIM (Building Information Modeling), sar? sviluppato nel rispetto dei Criteri ambientali minimi (Cam) e delle normative sugli edifici a energia quasi zero (NZEB), a garanzia di sostenibilit? e innovazione – si apprende dalla nota stampa.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

