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L’Aquila: Palazzi aperti – Domenica 28 giugno 18 dimore storiche da scoprire

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Domenica 28 giugno si apriranno le porte di 18 dimore storiche in tutta la regione abruzzese, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire antichi palazzi e residenze nobiliari che hanno contribuito a plasmare l’identità urbana e sociale di molti borghi e città. L’iniziativa, denominata Palazzi aperti – Dimore culturali, è organizzata da Adsi Abruzzo in collaborazione con l’Associazione Angelo de Nardis ETS, e mira a valorizzare il patrimonio culturale privato e pubblico di alcuni monumenti aquilani.

Tra le dimore coinvolte vi sono l’Oratorio de Nardis, Palazzo Gaglioffi-Benedetti, Palazzo Alfieri e Palazzo Nardis, quest’ultimo sede della mostra “Divise, decorazioni, documenti sull’Ordine Equestre del Santo Sepolcro”. Inoltre, grazie alla disponibilità dei Frati Minori Cappuccini, sarà possibile visitare il Convento di Santa Chiara, il luogo di spiritualità più antico della città dell’Aquila.

La giornata sarà arricchita da eventi culturali come la conferenza “Aquila Angioina” dell’Archeoclub L’Aquila e il concerto “Aires” dell’Associazione Musicale Euterpe, che si terranno rispettivamente presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose e nel cortile di Palazzo Dragonetti.

Le visite guidate alle dimore storiche saranno organizzate secondo un preciso calendario, che include anche altre dimore aderenti al progetto Dimore da Amare al Volo, come Palazzo Monaco a Introdacqua, Palazzo De Rubeis a Tussio, Palazzo Vetoli a Scurcola Marsicana e molte altre.

Per informazioni, prenotazioni e calendario aggiornato delle aperture è possibile consultare il sito web palazziaperti.com. Un’occasione unica per immergersi nella storia e scoprire il patrimonio culturale dell’Abruzzo.

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