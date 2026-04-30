L’Aquila, palazzina di via Spaventa Filippi riconsegnata: 12 alloggi a canone concordato o calmierato, lavoro da 3 milioni di euro completato

L’Ater dell’Aquila sta per riconsegnare la palazzina di via Spaventa Filippi, dopo la fine dei lavori di ricostruzione post-terremoto. L’intervento, finanziato con circa 3 milioni di euro, ha interessato un fabbricato di proprietà dell’Ater composto da 12 alloggi, cantine, locali commerciali e magazzini. I lavori sono stati eseguiti da un’associazione temporanea di imprese e gli alloggi verranno assegnati a canone calmierato e concordato.

Il consigliere di amministrazione Luca Rocci ha commentato: “L’intervento restituisce al patrimonio cittadino appartamenti completamente riqualificati e sicuri, che verranno destinati alla locazione a canone calmierato o concordato. Questa tipologia di affitto è pensata per offrire un supporto concreto a quelle fasce di popolazione che faticano ad accedere ai prezzi del libero mercato”. Rocci ha inoltre sottolineato che tutti i collaudi strutturali e impiantistici sono stati superati con esito positivo, confermando la conformità agli standard di sicurezza degli edifici.

Attualmente, manca solo il rilascio del certificato di agibilità del fabbricato, ma i tecnici dell’Ente e i professionisti incaricati stanno lavorando per completare le pratiche amministrative necessarie. Una volta ottenuto il certificato, verranno avviate le procedure per le nuove assegnazioni degli alloggi.

Il presidente dell’Ater Quintino Antidormi, la componente del consiglio Angela Marcanio e il consigliere Luca Rocci sottolineano l’importanza di restituire alla città appartamenti moderni, sicuri e accessibili grazie alla formula del canone concordato. “È una risposta precisa alle esigenze delle famiglie aquilane che cercano soluzioni abitative dignitose a costi sostenibili”, affermano.

L’architetto Isabella Torlone è stata responsabile del procedimento presso l’Ater, mentre il gruppo di lavoro è stato composto dall’ingegnere Cinzia Stefanone, l’architetto Cesare Italo Scoccia, l’architetto Francesco Cimino e l’ingegnere Vincenzino Zaccagno. La riconsegna degli immobili a via Spaventa Filippi rappresenta un momento significativo per la comunità aquilana, che potrà finalmente godere di alloggi sicuri e moderni a canone concordato.