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L’Aquila, Palazzo Ciccozzi apre le porte all’arte: successo per Spazio Indipendenza, presto nuovi eventi culturali

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L’Aquila – Il Palazzo Ciccozzi è diventato un vero e proprio scrigno d’arte aperto a tutti i visitatori che vogliono scoprire il patrimonio storico della città. In occasione di “Palazzi Aperti”, il palazzo settecentesco nel cuore del centro storico dell’Aquila ha ospitato la mostra del pittore e scultore irpino Generoso Spagnuolo, grazie all’iniziativa promossa da Spazio Indipendenza, hub per la formazione e l’innovazione del gruppo Abivet di Roma.

“Quando si aprono queste porte importanti si fa il bene di un’intera città consentendo ai visitatori di entrare in palazzi antichi, alla scoperta di edifici storici restaurati con grande maestria, è arte che diventa scrigno di altre opere e chi mette a disposizione della collettività questo patrimonio inestimabile lancia un messaggio forte di rinascita nell’anno della Capitale italiana della Cultura”, hanno commentato alcuni visitatori entusiasti dell’iniziativa.

Francesco Albano, responsabile di Spazio Indipendenza, ha dichiarato: “Siamo contenti di aver riaperto il palazzo al pubblico cogliendo l’apprezzamento di tante persone. È un bene che appartiene a tutta la comunità ed è in quest’ottica che abbiamo deciso di continuare su questa strada, ospitando un evento al mese”. Il palazzo sarà la cornice di una serie di eventi che accompagneranno la città nell’anno della Capitale della Cultura.

“La nostra missione è da sempre quella di restituire alla città uno dei luoghi simbolo del centro storico, contribuendo al suo rilancio grazie all’arte, intesa come arricchimento personale e finestra sul mondo. L’apprezzamento che abbiamo raccolto in queste giornate ci spinge ancora di più a proseguire su questo percorso e, presto, comunicheremo altre iniziative”, ha concluso Albano.

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