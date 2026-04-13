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L’Aquila, Paolo Vittorini, nuovo presidente nazionale AICPE. Le congratulazioni del sindaco dell’Aquila

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Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:“Congratulazioni vivissime al dottor Paolo Vittorini per la sua elezione alla presidenza nazionale dell’Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica – si apprende dal portale web ufficiale. Un riconoscimento che premia un percorso professionale di eccellenza e che porta il nome dell’Aquila al vertice di una delle pi? autorevoli societ? scientifiche italiane del settore”. Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, commentando l’elezione avvenuta a Roma nel corso del 13? Congresso Nazionale AICPE, che ha riunito oltre 600 specialisti da tutta Italia – “Paolo Vittorini ? un esempio luminoso di come il talento aquilano sappia affermarsi ai massimi livelli nazionali e internazionali – prosegue Biondi – Chirurgo di straordinaria competenza, docente universitario, punto di riferimento per la sanit? del nostro territorio: la sua elezione ? motivo di orgoglio per tutta la citt?. Gli auguro un mandato ricco di risultati, nella certezza che sapr? guidare l’AICPE con la stessa dedizione e visione che ne hanno contraddistinto il percorso professionale”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

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