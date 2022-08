L’Aquila, Papa Francesco: L’Aquila capitale del perdono e della pace. Il commento del sindaco Biondi

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

“Papa Francesco ha eletto L’Aquila capitale del Perdono e della Pace: non poteva esserci investitura pi? potente di quella che ci ha regalato oggi il Santo Padre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ma Francesco ci ha consegnato anche una lettura storica e di spessore morale e spirituale: Celestino non ? stato l’uomo del no, ma del s?. Quindi, non il Papa del gran rifiuto, ma il Papa che ha saputo interpretare il Vangelo attraverso la forza degli umili che lui tanto amava”, cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, salutando con gioia la visita del Santo Padre che ha appena aperto la Porta santa della Basilica di Collemaggio, nell’ambito della 728esima Perdonanza celestiniana –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it