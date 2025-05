L’Aquila, Parcheggi centro storico: Consiglio comunale, ok a variante per Viale Croce Rossa. Assessore De Santis, “Inizio lavori entro la fine dell’anno, tempi rispettati”

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:“Entro l’estate il Comune dell’Aquila avvier? le procedure di esproprio per l’acquisizione dei terreni e contiamo, per la fine del 2025, di cantierizzare i lavori del parcheggio da 150 posti auto su Viale della Croce Rossa e del relativo collegamento meccanizzato con l’area di San Basilio”.A dare l’annuncio ? l’assessore alle Politiche urbanistiche, Edilizia e Pianificazione del Comune dell’Aquila, Francesco De Santis, a margine dell’approvazione da parte del Consiglio comunale alla variante urbanistica proposta e necessaria per la realizzazione dell’infrastruttura distribuita su due livelli.“A breve aggiudicheremo anche la realizzazione del progetto esecutivo – ha aggiunto l’assessore – che, una volta adottato dalla Giunta, consentir? di procedere con il bando per l’assegnazione dei lavori da 6,5 milioni di euro complessivi – precisa il comunicato. Un’iniziativa fortemente sostenuta dall’amministrazione, dal sindaco Biondi e l’intera maggioranza di centrodestra per dotare la nostra citt? di un’opera moderna e funzionale, a servizio di cittadini, universitari e turisti”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it