L’Aquila, Parcheggi disabili in centro: precisazione dell’assessore alla Mobilità Paola Giuliani

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:In riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal dottor Massimo Prosperococco attraverso i social media, e rilanciate da alcuni organi d’informazione, ritengo necessarie alcune precisazioni in relazione alla questione dei parcheggi destinati ai disabili in centro storico – aggiunge testualmente l’articolo online. Nell’ottica di razionalizzare le zone adibite a parcheggio alla Fontana Luminosa, in collaborazione con l’assessore con delega alla Polizia Municipale, ? stata apportata una modifica ai punti di sosta al fine di consentire la realizzazione di un’area destinata alla fermata dei bus turistici e, in prospettiva anche dei mezzi pubblici destinati al trasporto locale – I parcheggi destinati ai disabili non sono stati soppressi, ma solamente delocalizzati nei pressi dell’Infopoint, in un punto in cui non possono arrivare altre auto, se non quelle autorizzate all’utilizzo degli stalli rosa – si legge sul sito web ufficiale. I cinque stalli – delimitati con strisce bianche – possono essere raggiunti solo da via Malta, essendo inibito il transito sulla piazza alle autovetture – si apprende dalla nota stampa. Riteniamo, pertanto, che la delocalizzazione abbia creato disagi minimi – qualora ve ne siano stati – ai titolari dei permessi per disabili.L’auspicio ? che tutti gli automobilisti, preso atto di quanto disposto, siano rispettosi di queste nuove regole e non occupino spazi dedicati a cittadini che hanno esigenze specifiche e nei confronti dei quali l’attenzione dell’amministrazione ? sempre stata massima – Con l’occasione, infine, rinnovo la mia disponibilit? all’ascolto di qualsiasi istanza, per quanto di mia competenza, convinta che la condivisione, senza clamori, non possa che fornire, oltre che un’utile occasione di confronto, possibilit? di individuare soluzioni utili all’intera comunit?.

