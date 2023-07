L’Aquila, Parcheggi: disponibile area sosta gratuita nell’area del complesso “Strinella 88” e installati cartelli per indicare la possibilità di parcheggiare gratuitamente al terminal di Collemaggio

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

A seguito dei lavori di sistemazione dell’area di accesso al parcheggio del complesso “Strinella 88” e di un’apposita ordinanza del settore Mobilit? – controfirmata dalla Polizia municipale – ? possibile per gli automobilisti di usufruire gratuitamente delle aree di sosta presenti nei locali interrati dello stabile –

“I posti auto complessivi sono ottantotto e la nuova regolamentazione della circolazione veicolare consentir? un pi? agevole accesso e deflusso dei mezzi – precisa il comunicato. – spiegano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alla Mobilit?, Paola Giuliani – Si tratta di una significativa occasione per raggiungere il centro storico in pochi minuti parcheggiando la propria automobile in modo sicuro e senza alcuna spesa”.

“Ugualmente gratuita ? anche la sosta all’interno del megaparcheggio situato all’interno del terminal di Collemaggio “L.Natali”, dove sono 640 posteggi disponibili – Per tale ragione sono stati posizionati in luoghi strategici della citt?, dalla Villa Comunale alle uscite dai caselli autostradali, dei cartelli informativi che segnalano questa opportunit? agli aquilani e, soprattutto, ai molti turisti che sempre pi? spesso scelgono la nostra citt? per i loro soggiorni”.

