L’Aquila, Parcheggi in centro storico. Da domani attivi 65 nuovi posti auto a Porta Castello

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Da domani 65 nuovi posti auto saranno disponibili nell’area di Porta Castello, in via Tagliacozzo, ampliando l’offerta di sosta a ridosso del centro storico dell’Aquila – L’intervento rientra nel pacchetto di opere approvato dalla Giunta comunale per la realizzazione di tre nuovi parcheggi nel cuore della citt?, per un totale di circa 100 stalli e un investimento complessivo di 474mila euro, finanziati interamente con fondi comunali – aggiunge la nota pubblicata. Gli interventi riguardano altre due aree strategiche, ovvero quella posta sotto la Chiesa di San Silvestro, che sar? recuperata e destinata alla sosta, e la zona di via Barete, in prossimit? dell’incrocio con viale Duca degli Abruzzi.I lavori sull’area a ridosso del Castello, di propriet? demaniale, sono stati resi possibili grazie a un’intesa tra il Comune dell’Aquila e il MuNDA – Museo Nazionale d’Abruzzo – “Questa apertura contribuir? a rendere il centro storico pi? accessibile e vivibile – dichiarano il sindaco Pierluigi Biondi, l’assessore alla Mobilit?, Paola Giuliani, e l’assessore alle Opere Pubbliche, Vito Colonna, in una nota congiunta – L’ampliamento dei parcheggi ? un tassello fondamentale in una strategia pi? ampia che mira a sostenere la mobilit?, favorire i flussi turistici e accompagnare la ripresa delle attivit? economiche – La collaborazione con il MuNDA dimostra come sinergie istituzionali possano generare benefici immediati per la citt?”.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it