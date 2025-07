L’Aquila, Parcheggi: iniziati lavori all’ex Caserma Rossi, 300 posti auto, verde attrezzato, hub per bus e postazioni ricarica mezzi elettrici

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Sono iniziati questa mattina i lavori per la realizzazione del parcheggio multiuso all’interno della ex Caserma Rossi.Oltre a questo intervento, ? prevista anche la riqualificazione e la rifunzionalizzazione della viabilit? delle adiacenti via Panella e via G. Parrozzani, in corrispondenza del parco Luca Polsinelli.Proprio da qui, per l’adeguamento dell’assetto viario, inizieranno gli interventi da 4,7 milioni di euro, finanziati dal Programma nazionale per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citt? metropolitane e dei Comuni Capoluogo di provincia per 2 ,6 milioni e dal Fondo complementare del Pnrr per 2,1 milioni.Su una superficie di oltre 23mila metri quadrati, di cui 4,8 mq di verde arboreo, verranno ricavati 8 stalli per bus turistici, 335 posti auto, – di cui 58 serviti da colonnine di ricarica per auto elettriche, – e 56 posti per motocicli serviti da colonnine di ricarica per e-bike – si apprende dalla nota stampa. “L’avvio dei lavori per la realizzazione del parcheggio multiuso nell’ex Caserma Rossi ? il risultato concreto di una visione amministrativa chiara, portata avanti con determinazione sin dal nostro insediamento: valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico e trasformarlo in una risorsa al servizio della collettivit?. Questa amministrazione ha sempre lavorato per obiettivi concreti, costruendo passo dopo passo interventi strategici che migliorano la qualit? della vita e rendono il centro storico pi? accessibile, funzionale e vivibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’opera risponde alle esigenze di cittadini, turisti, residenti e operatori economici, in un’ottica di rigenerazione urbana, sostenibilit? e rilancio del cuore della citt?. Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.“Contiamo di riconsegnare il parcheggio entro la fine della prossima primavera – viene evidenziato sul sito web. – ha commentato l’assessore alle Politiche urbanistiche, Francesco De Santis – Si proceder? dapprima con i lavori all’esterno su Parco L. Polsinelli e Via Giovanni Parrozzani, successivamente si interverr? su Viale A. Panella e, in entrambi i casi, non si interferir? con la viabilit?: questi interventi dovranno necessariamente terminare entro l’inizio del prossimo anno scolastico – Con la fine delle operazioni di bonifica da eventuali residui bellici inizieranno i lavori di realizzazione del parcheggio e delle strutture di servizio all’interno della Caserma Rossi – precisa il comunicato. Al termine delle operazioni la citt? avr? a disposizione una nuova area di sosta per oltre 300 posti auto, bus turistici, spazi verdi attrezzati e, postazioni di ricarica per mezzi elettrici ed e-bike – Un luogo, a due passi dal centro storico, a disposizione della comunit? che sar? il punto di riferimento anche per i bus turistici: un’infrastruttura moderna, ed efficiente dal punto di vista energetico in cui anche l’aspetto ambientale e paesaggistico saranno sar? tutelati tutelato e valorizzati valorizzato grazie alle nuove piantumazioni alberature, e agli spazi alle aree verdi che saranno realizzati – aggiunge la nota pubblicata. Ci sar?, nei fatti, un nuovo parco urbano ricco di alberature e specie vegetali al posto di una superficie, di oltre un ettaro, oggi completamente asfaltata”.

