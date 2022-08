L’Aquila, Parcheggi rosa, nuove aree all’Aquila per le donne in gravidanza e le famiglie con bambini

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Crescono i “Parcheggi rosa” all’Aquila, le aree sosta riservate alle donne in gravidanza e con figli piccoli – precisa il comunicato. La giunta comunale, su proposta delle assessore alla Mobilit e Trasporti e alle Pari opportunit, Paola Giuliani ed Ersilia Lancia, ha infatti approvato la realizzazione di ulteriori 44 stalli di questa tipologia, rispetto ai 7 gi presenti in citt.

“Si tratta – hanno spiegato Giuliani e Lancia – di aree ubicate nei principali poli cittadini (centro storico, zone in prossimit dello stesso e nelle frazioni pi grandi), destinate alla sosta gratuita dei veicoli con donne in stato di gravidanza o con genitori con un bambino di et non superiore a due anni”.

“Con tale iniziativa – hanno proseguito le assessore Giuliani e Lancia – l’amministrazione comunale, che riconosce la natalit e la genitorialit come imprescindibili valori sociali, aumenta in modo esponenziale questi spazi, rendendo cos sempre pi accessibili e inclusivi i servizi e gli spazi cittadini in favore delle donne in gravidanza e delle famiglie con bambini piccoli, riducendo al minimo i disagi e le criticit”.

Successivamente il Comune render note le modalit di richiesta e rilascio del relativo “permesso rosa” per la piena fruizione di questi parcheggi.

