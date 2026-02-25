L’Aquila, Parcheggio di interscambio di Piazza d’Armi, approvato il progetto esecutivo: intervento da 1,2 milioni di euro finanziato con fondi FSC 2021-2027

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del parcheggio operativo e di interscambio da 360 posti auto presso il Parco urbano di Piazza d’Armi, intervento inserito nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021–2027 per un importo complessivo pari a 1 milione e 200 mila euro – riporta testualmente l’articolo online. Il provvedimento rappresenta un passaggio decisivo verso la fase realizzativa dell’opera, gi? prevista nel Programma triennale dei lavori pubblici 2025–2027 e finalizzata al potenziamento delle infrastrutture dedicate alla mobilit? urbana sostenibile – si apprende dalla nota stampa. L’intervento, che rientra nella linea di azione dedicata alla mobilit? urbana del programma FSC, sar? realizzato in via prioritaria sulle aree di propriet? comunale, mentre per una porzione marginale che interessa superfici private si proceder? successivamente all’acquisizione necessaria alla realizzazionedi opere complementari di minima entit?. Il nuovo parcheggio di interscambio da 360 posti auto ? destinato a rafforzare il sistema della sosta a servizio del trasporto pubblico locale, contribuendo alla riorganizzazione dei flussi di traffico e alla riduzione della pressione veicolare nelle aree centrali della citt?. “Con l’approvazione del progetto esecutivo compiamo un ulteriore passo in avanti nella strategia di riqualificazione del sistema della mobilit? cittadina – si legge sul sito web ufficiale. Questo intervento non rappresenta soltanto un’infrastruttura di sosta, ma un elemento funzionale all’integrazione tra trasporto pubblico e mobilit? privata, in grado di favorire modalit? di accesso pi? ordinate ed efficienti verso il centro urbano – Proseguiamo nel percorso di attuazione degli investimenti programmati, valorizzando le risorse FSC per realizzare opere concrete che migliorino l’accessibilit? e la qualit? dello spazio urbano, a beneficio dei residenti e di tutti coloro che quotidianamente vivono la citt?”, hanno commentato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alla Mobilit?, Paola Giuliani

