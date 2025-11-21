L’Aquila, Parcheggio di viale della Croce Rossa: cantieri al via a dicembre. De Santis: “Promessa mantenuta, opera strategica per centro storico e polo universitario”

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Partiranno a dicembre i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio di viale della Croce Rossa, uno degli interventi pi? attesi del piano di mobilit? cittadina – si apprende dal portale web ufficiale. Ad annunciarlo ? l’assessore all’Urbanistica del Comune dell’Aquila, Francesco De Santis, ricordando l’importanza dell’opera per l’intera area urbana – si legge sul sito web ufficiale. Il progetto prevede circa 200 posti auto e un impianto meccanizzato di risalita, che collegher? direttamente la struttura a via San Basilio e al nuovo polo universitario in espansione nel centro storico – recita il testo pubblicato online. “A dicembre procederemo con la cantierizzazione: promessa mantenuta – afferma De Santis – Desidero ringraziare il ministro Matteo Salvini e tutta la struttura del Ministero, che insieme alla Regione Abruzzo e all’amministrazione guidata dal sindaco Biondi, hanno sostenuto il percorso necessario per recuperare e reindirizzare le somme del Contratto di Quartiere, permettendo di avviare finalmente questa infrastruttura indispensabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. ? un intervento fondamentale sia per il centro storico sia per Valle Pretara”.L’assessore sottolinea poi il ruolo strategico dell’opera nella trasformazione in corso dell’area universitaria: “il parcheggio sar? un servizio essenziale per il polo universitario che si sta consolidando in centro: dal Dipartimento di Scienze Umane a Economia al futuro edificio del Diritto allo Studio, fino alla nuova Casa dello Studente, per la quale ho portato in Consiglio, poche settimane fa, la delibera relativa alla demolizione e ricostruzione”.Il nuovo parcheggio risponder? alla crescente domanda di sosta nell’area e garantir? un collegamento rapido e sostenibile verso il centro storico e il polo universitario, alleggerendo il traffico in una delle zone pi? congestionate della citt?.

