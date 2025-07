L’Aquila, Parcheggio Ex Caserma Rossi, De Santis “Parco vivo e vegeto. Tanto rumore per nulla, finita opera di taglio. Ora lavori per nuova viabilità e demolizioni”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Il buonsenso vincer? sempre contro le bugie e le mistificazioni.Le operazioni di taglio degli alberi del Parco Polsinelli si sono concluse, cos? come ? terminato il necessario abbattimento di una piccola porzione di alberi presenti ai bordi della strada – si apprende dal portale web ufficiale. Inoltre, all’interno della Ex Caserma ? in fase di conclusione la bonifica bellica del piazzale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Parco Polsinelli ? vivo e vegeto e alla conclusione dei lavori sar? ancora pi? grande e pi? bello – recita il testo pubblicato online. Invito tutti i cittadini, preoccupati dalle minacce di deforestazione raccontate in questi giorni dalla sinistra, ad andare a verificare con i propri occhi il procedere dei lavori.I provocatori di professione possono finalmente andare in ferie, mentre i lavori proseguiranno nel lotto esterno con la realizzazione della viabilit? di accesso al futuro parcheggio e della rotatoria che permetter? a tutti di entrare ed uscire velocemente da entrambi i sensi di marcia – si legge sul sito web ufficiale. Consegneremo alla citt? un’opera strategica e necessaria, studiata nei minimi dettagli per essere il pi? funzionale possibile nonostante le difficili condizioni d’intervento – riporta testualmente l’articolo online. L’arroganza di chi offende e le bugie di alcuni mistificatori si scontreranno con il buonsenso di un’amministrazione capace di progettare e realizzare infrastrutture strategiche, che daranno respiro e nuova linfa alla nostra citt?.

