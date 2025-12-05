L’Aquila, Parcheggio ex Inam: giunta, ok a riclassificazione urbanistica dell’area

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:La Giunta comunale ha approvato la delibera che avvia il procedimento per la riclassificazione urbanistica dell’area dell’ex INAM, in via XX Settembre, necessaria alla realizzazione del nuovo parcheggio pubblico previsto nel pi? ampio intervento di rigenerazione dell’area – si legge sul sito web ufficiale. L’atto sar? ora trasmesso al Consiglio comunale per la definitiva approvazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La modifica recepisce la necessit? di adeguare il Piano Regolatore Generale in funzione del progetto di demolizione dell’edificio, gi? acquisito al patrimonio comunale, e della successiva riqualificazione dell’area attraverso la realizzazione di un parcheggio a raso e di un parcheggio interrato – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel dettaglio, la delibera prevede la riclassificazione dell’area da “Zona per attrezzature generali” a “Zona destinata a viabilit? e parcheggio”.L’intervento, finanziato dal CIPESS con 5,31 milioni di euro, rientra nelle strategie dell’Amministrazione per migliorare l’accessibilit? al centro storico, aumentare i posti auto disponibili e favorire la fruibilit? delle attivit? commerciali, culturali e istituzionali della zona di via XX Settembre e del corso principale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le opere previste si articolano in due stralci: acquisizione e demolizione del fabbricato ex INAM, gravemente danneggiato dal sisma del 2009 e oggi in stato di degrado; realizzazione del nuovo parcheggio pubblico, con aree a raso e un livello interrato, a servizio del centro storico e del sistema urbano della mobilit?.“Con questo passaggio – afferma il sindaco Pierluigi Biondi – proseguiamo nella rigenerazione di una delle aree pi? simboliche e ferite del centro storico – riporta testualmente l’articolo online. L’acquisizione, la demolizione e la riqualificazione dell’ex INAM rappresentano un tassello fondamentale per restituire decoro, servizi e funzionalit? a uno dei principali assi urbani della citt?. Il nuovo parcheggio contribuir? a migliorare l’accessibilit? e la vitalit? del centro, integrandosi con gli interventi gi? avviati in materia di mobilit?, ricostruzione e rilancio economico – riporta testualmente l’articolo online. ? un risultato frutto di un percorso condiviso tra Comune, Struttura di Missione e ASL, e di un investimento importante riconosciuto dal CIPESS”. “La riclassificazione urbanistica approvata dalla Giunta – spiega l’assessore all’Urbanistica Francesco De Santis – ? un atto tecnico indispensabile per consentire l’avvio della progettazione esecutiva e, successivamente, dei lavori – precisa il comunicato. Il nuovo assetto dell’area, previsto nel PRG come destinazione a viabilit? e parcheggio, garantir? una migliore organizzazione degli spazi pubblici e un incremento significativo dei posti auto a servizio del centro storico – Si tratta di un intervento strategico, coerente con la visione di una citt? pi? accessibile, ordinata e sostenibile”.

