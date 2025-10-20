L’Aquila, Parcheggio ex Inam: la Giunta approva documento indirizzo progettazione interventi

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Via libera della Giunta comunale al documento di indirizzo alla progettazione per la realizzazione del parcheggio da 150 posti nell’area dell’edificio ex Inam, in via XX Settembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. 5,3 milioni il costo complessivo dell’operazione, stanziati con la delibera Cipess n. 37 del luglio scorso, che si articoler? in due fasi: si inizier? con la demolizione dello stabile, per cui ? prevista la spesa di 1,5 milioni, cui seguir? la costruzione dell’infrastruttura e la riqualificazione delle aree circostanti per un investimento di 3,8 milioni.“Procede con celerit? il percorso tecnico e amministrativo per un nuovo parcheggio a ridosso del centro storico – spiegano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alle Opere pubbliche, Vito Colonna – Nelle scorse settimane ? stato sottoscritto l’atto notarile con cui il Comune ? diventato proprietario dell’area, che precedentemente apparteneva alla Asl, e siamo gi? pronti con atti e documenti per dotare la citt? di un’area di sosta che andr? a implementare l’offerta gi? disponibile, a Porta Leoni e nel terminal di Collemaggio, e che stiamo realizzando, nell’ex Caserma Rossi e su viale della Croce Rossa”.

