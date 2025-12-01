L’Aquila, Parcheggio Porta Castello, precisazioni

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:In merito al comunicato diffuso il 28 novembre scorso dal titolo “Parcheggi in centro storico – Da domani attivi 65 nuovi posti auto a Porta Castello”, si precisa che i posti auto effettivamente ricavati nell’area di Porta Castello sono 24.Il dato complessivo di 65 nuovi stalli si riferisce invece alla somma dei parcheggi realizzati nell’area di Porta Castello e di quelli dell’area prospiciente la Chiesa di San Silvestro, anch’essa oggetto degli interventi approvati dalla Giunta comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Restano confermate tutte le altre informazioni contenute nella nota precedente, inclusa la natura demaniale dell’area di Porta Castello e l’intervento reso possibile grazie all’intesa tra Comune dell’Aquila e MuNDA – Museo Nazionale d’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. L’area di sosta nei pressi Porta Castello sar? aperta agli utenti nei prossimi giorni.Ci scusiamo per l’errore e per eventuali disagi informativi arrecati.

