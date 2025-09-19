L’Aquila, Parcheggio Viale della Croce Rossa, ok a progetto esecutivo per oltre 200 posti auto

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:“Con questo atto l’amministrazione fornisce un ulteriore risposta alla citt?”. Sono le parole dell’assessore alle Politiche urbanistiche del Comune dell’Aquila, Francesco De Santis dopo il via libera da parte della giunta comunale al progetto esecutivo per la realizzazione di un parcheggio multipiano in Viale della Croce Rossa e del relativo collegamento meccanizzato con l’area di San Basilio – riporta testualmente l’articolo online. 208 i posti auto previsti dagli interventi dal costo complessivo di 6,5 milioni di euro – aggiunge testualmente l’articolo online. “Grazie ad un approfondimento tecnico ? stata condotta una progettazione pi? attenta alle esigenze dell’utenza e sono stati recuperati nuovi posti auto: inizialmente l’ipotesi progettuale era di circa 150 stalli, ora ve ne saranno, interni ed esterni alla struttura, oltre 200. I lavori, una volta consegnati, avranno la durata di 24 mesi ma procederemo su due step per dotare la citt? di ulteriori spazi per i parcheggi a ridosso del centro storico – Il primo stralcio riguarder? la realizzazione degli stalli, previsti su due piani di parcheggio, e la riqualificazione delle aree esterne con una durata complessiva stimata in circa 8 mesi – Una volta terminati i lavori dei parcheggi si proceder? con le opere dell’impianto di risalita meccanizzato”.“L’obiettivo di questa maggioranza e del sindaco Biondi, che ringrazio per il sostegno, ? dotare la nostra citt? di infrastrutture moderne e funzionali per cittadini, studenti e turisti – Abbiamo avviato i lavori per il parcheggio all’ex Caserma Rossi, altri sono in corso in altre aree strategiche del centro storico: a questi aggiungeremo il multipiano a Viale della Croce Rossa – viene evidenziato sul sito web. Siamo abituati a mantenere le promesse e lo stiamo facendo per migliorare la vivibilit? e la quotidianit? della nostra comunit?” ha aggiunto De Santis.

