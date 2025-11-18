L’Aquila, Parco della Luna, approvato il progetto esecutivo: prosegue l’iter per la valorizzazione del complesso di Collemaggio

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Comune dell’Aquila ha approvato, con apposita determinazione dirigenziale, il progetto esecutivo relativo all’intervento di valorizzazione dell’ex Ospedale Psichiatrico di Santa Maria di Collemaggio, nell’ambito del programma “Parco della Luna”.L’atto recepisce il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Regione Abruzzo e con l’Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano–Sulmona–L’Aquila, nell’ambito di un percorso pluriennale finalizzato alla rigenerazione di una delle aree pi? significative dal punto di vista storico, sociale e identitario per la citt?.La spesa complessiva dell’intervento ? pari a 10 milioni di euro, cos? finanziati: 700mila euro a valere sui fondi della Delibera CIPE 26/2016 (FSC 2014/2020) e 9,3 milioni a valere sui fondi della Delibera CIPESS 15/2024 (FSC 2021/2027).Il progetto interesser? alcuni fabbricati del compendio di Collemaggio e prevede la loro rifunzionalizzazione con destinazioni culturali, sociali e turistico-ricettive, in coerenza con il quadro di valorizzazione definito negli anni e aggiornato in base alle esigenze del territorio – recita il testo pubblicato online. L’approvazione del progetto esecutivo rappresenta un avanzamento significativo dell’iter e consente all’Amministrazione di proseguire con gli adempimenti necessari alla successiva sottoscrizione della convenzione di realizzazione con la Regione Abruzzo, atto propedeutico all’avvio delle procedure per l’esecuzione dei lavori.“Il Parco della Luna ? un progetto importante – – ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – La trasformazione dell’area di Collemaggio in un polo culturale, sociale e turistico rappresenta una sfida e un’opportunit? per l’intera comunit?. Continuiamo a investire in una visione che unisce memoria, inclusione e sviluppo in luoghi che hanno anche una marcata vocazione scolastica, in cui prevediamo la localizzazione di un polo d’istruzione per i nostri ragazzi e con il primo tassello rappresentato da un nuovo asilo nido per ospitare 45 bambini”. Il Comune dell’Aquila proseguir? ora con gli adempimenti amministrativi previsti dall’Accordo istituzionale, in attesa della successiva fase di affidamento e dell’apertura del cantiere – recita la nota online sul portale web ufficiale.

