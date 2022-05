L’Aquila, Pari opportunità: il Comune dell’Aquila aderisce a due progetti contro la violenza sulle donne

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

Per sostenere azioni integrate di contrasto alla violenza sulle donne l’amministrazione comunale ha aderito questo mese a due importanti progetti, in partenariato con altri enti e associazioni della regione Abruzzo, che saranno candidati all’avviso pubblico del Dipartimento per le Pari Opportunit del 4 febbraio scorso per la prevenzione della violenza maschile e la presa in carico integrata di donne e minori da parte delle reti operative territoriali.

Il primo progetto “Abruzzo 4 Women”, proposto dall’Universit degli Studi dell’Aquila in forma associata con l’Universit di Teramo, l’Universit D’Annunzio di Chieti-Pescara, nonch con il Gran Sasso Science Institute e l’associazione “Donatella Tellini ETS”. destinato agli studenti abruzzesi con l’obiettivo generale di contribuire, attraverso un processo educativo attivo, alla creazione e al consolidamento di una cultura basata sui valori e sul rispetto dell’alterit, che possa diffondere e radicare comportamenti di prevenzione e di contrasto alla violenza, anche attraverso forme di comunicazione innovative e pi dirette – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il progetto avr una durata di 12 mesi, a partire dal prossimo anno scolastico, con un costo presunto di 180 mila euro – aggiunge testualmente l’articolo online.

“ERA – RETI OPERATIVE PER LE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA” il titolo del secondo progetto al quale ha aderito l’amministrazione comunale, che avr durata di 24 mesi con un budget di 200 mila euro – recita il testo pubblicato online. promosso dalla cooperativa sociale Alpha e dal coordinamento Antigone dei centri antiviolenza e delle case rifugio dell’Abruzzo, che prevede l’implementazione di interventi a supporto di donne e minori vittime di violenze all’interno del servizio di Pronto Intervento Sociale – Il progetto sar realizzato in partenariato con la Regione Abruzzo e con i 5 centri antiviolenza riconosciuti (l’associazione Ananke onlus di Pescara, la cooperativa sociale Alpha di Chieti, l’associazione Non sei sola di Ortona, la cooperativa sociale Alpha di Sulmona e l’associazione Donatella Tellini dell’Aquila) e prevede l’adesione di prefetture, tribunali, procure e questure, oltre che dei Comuni di Pescara, Chieti, Ortona, Castel di Sangro, Guardiagrele, Sulmona e Francavilla al mare – recita la nota online sul portale web ufficiale.

