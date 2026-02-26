- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Febbraio 26, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaL’Aquila, Parte la campagna referendaria di FdI: iniziative itineranti e un camper...
Politica

L’Aquila, Parte la campagna referendaria di FdI: iniziative itineranti e un camper per il territorio abruzzese

- Spazio Pubblicitario 02 -

Si è svolta oggi a L’Aquila la conferenza stampa che ha segnato l’avvio ufficiale delle iniziative territoriali legate alla campagna referendaria di Fratelli d’Italia. Il coordinatore regionale senatore Etelwardo Sigismondi ha spiegato la scelta della formula “on the road” per spiegare la riforma incontrando i cittadini direttamente sul territorio abruzzese.

Durante la conferenza stampa è stato annunciato l’avvio delle iniziative regionali e la presenza, nei prossimi giorni, di vari esponenti nazionali che supporteranno la campagna referendaria. Per raggiungere ogni angolo dell’Abruzzo, sarà utilizzato un camper che distribuirà materiale informativo sulla riforma proposta.

Il sindaco di L’Aquila, Pierluigi Biondi, ha sottolineato l’importanza di confrontarsi anche con comitati contrari alla riforma, ribadendo che la separazione delle carriere giudiziarie è un passo fondamentale per rendere la giustizia più equa. Il senatore Guido Liris ha evidenziato le difficoltà dei cittadini nel comprendere gli aspetti tecnici della riforma e ha sottolineato l’importanza di spiegare chiaramente le motivazioni alla base di essa.

Il deputato Guerino Testa ha ribadito l’importanza dell’attività itinerante per sensibilizzare i cittadini sull’argomento. Francesco Filini, responsabile nazionale del dipartimento Programma, ha illustrato alcuni dati relativi al funzionamento del sistema giudiziario e ha sottolineato l’importanza della terzietà del giudice per garantire una giustizia equa.

Il tour referendario con il camper prevede tappe in diverse province abruzzesi nei prossimi giorni, con l’obiettivo di spiegare dettagliatamente la riforma proposta e favorire un confronto con i cittadini. La campagna referendaria di Fratelli d’Italia si preannuncia intensa e mirata a informare al meglio la cittadinanza sull’importanza della separazione delle carriere giudiziarie e sugli obiettivi della riforma.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it