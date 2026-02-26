L’Aquila, Parte la campagna referendaria di FdI: iniziative itineranti e un camper per il territorio abruzzese

Si è svolta oggi a L’Aquila la conferenza stampa che ha segnato l’avvio ufficiale delle iniziative territoriali legate alla campagna referendaria di Fratelli d’Italia. Il coordinatore regionale senatore Etelwardo Sigismondi ha spiegato la scelta della formula “on the road” per spiegare la riforma incontrando i cittadini direttamente sul territorio abruzzese.

Durante la conferenza stampa è stato annunciato l’avvio delle iniziative regionali e la presenza, nei prossimi giorni, di vari esponenti nazionali che supporteranno la campagna referendaria. Per raggiungere ogni angolo dell’Abruzzo, sarà utilizzato un camper che distribuirà materiale informativo sulla riforma proposta.

Il sindaco di L’Aquila, Pierluigi Biondi, ha sottolineato l’importanza di confrontarsi anche con comitati contrari alla riforma, ribadendo che la separazione delle carriere giudiziarie è un passo fondamentale per rendere la giustizia più equa. Il senatore Guido Liris ha evidenziato le difficoltà dei cittadini nel comprendere gli aspetti tecnici della riforma e ha sottolineato l’importanza di spiegare chiaramente le motivazioni alla base di essa.

Il deputato Guerino Testa ha ribadito l’importanza dell’attività itinerante per sensibilizzare i cittadini sull’argomento. Francesco Filini, responsabile nazionale del dipartimento Programma, ha illustrato alcuni dati relativi al funzionamento del sistema giudiziario e ha sottolineato l’importanza della terzietà del giudice per garantire una giustizia equa.

Il tour referendario con il camper prevede tappe in diverse province abruzzesi nei prossimi giorni, con l’obiettivo di spiegare dettagliatamente la riforma proposta e favorire un confronto con i cittadini. La campagna referendaria di Fratelli d’Italia si preannuncia intensa e mirata a informare al meglio la cittadinanza sull’importanza della separazione delle carriere giudiziarie e sugli obiettivi della riforma.