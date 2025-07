L’Aquila, Partita del cuore: le modifiche alla viabilità per martedì 15 luglio, previsti bus navetta dal Terminal di Collemaggio

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:In vista dello svolgimento della Partita del cuore, in programma marted? 15 luglio allo stadio Gran Sasso d’Italia-Italo Acconcia, il Comando di Polizia municipale ha emanato un’ordinanza (consultabile al seguente link: https://www.albo-pretorio – recita il testo pubblicato online. it/albo/archivio4_atto_0_565311_0_3.html) con cui sono state disposte modifiche alla viabilit?.Queste le disposizioni contenute nel provvedimento:“Il settore Mobilit? del Comune dell’Aquila, e per questo si ringrazia l’assessore Paola Giuliani, metter? a disposizione dei bus navetta con partenza dal terminal di Collemaggio dove ? possibile parcheggiare gratuitamente e dove sono disponibili 640 posti auto – spiega l’assessore con delega alla PM , Laura Cucchiarella – Il servizio navetta collegher? l’area dello stadio a partire dalle ore 18:30 fino alle 21 con una frequenza di circa 15-20 minuti – precisa il comunicato. Dalle 23, e sino a cessate esigenze, partir? il servizio di ritorno per garantire il deflusso dei partecipanti in direzione del megaparcheggio – recita il testo pubblicato online. Ogni bus navetta sar? contrassegnato da una apposita grafica che consentir? agli utenti di individuare agevolmente il mezzo per raggiungere lo stadio”.

