L’Aquila, Partita L’Aquila 1927-Teramo: modifiche alla viabilità il 22 marzo 2026

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:In vista della partita di calcio tra L’Aquila 1927 e Teramo, in programma domenica 22 marzo alle ore 14:30 presso lo stadio Gran Sasso d’Italia, il Comando di Polizia Municipale, su indicazione della Questura dell’Aquila, ha emesso un’ordinanza con cui vengono disposte modifiche alla viabilit? nelle aree adiacenti l’impianto sportivo – recita il testo pubblicato online. Ai sensi del provvedimento, sono state quindi adottate le seguenti disposizioni:Piazzale G. P. Cardone:Via Cencioni:

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it