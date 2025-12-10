L’Aquila, partono i corsi di formazione per gli “Ambasciatori della città della cultura 2026”. On line il form per iscriversi

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Comune dell’Aquila avvia il percorso formativo dedicato agli “Ambasciatori della cultura per L’Aquila 2026”, iniziativa inserita nel programma “L’Aquila citt? accogliente” in vista dell’anno da Capitale italiana della Cultura – si legge sul sito web ufficiale. A seguito della deliberazione di Giunta del 18 novembre 2025, l’Amministrazione ha approvato la determinazione che attiva i corsi gratuiti rivolti a commercianti, operatori economici, associazioni sportive e culturali e a tutti i cittadini che operano quotidianamente a contatto con il pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. Il progetto, nato su impulso del Comitato dei garanti per L’Aquila 2026, mira a incoraggiare lo sviluppo della cittadinanza, ad accrescere la coscienza critica e il pensiero creativo, a rafforzare la qualit? dell’accoglienza e a diffondere una conoscenza pi? ampia e consapevole del patrimonio storico, artistico e identitario della citt?, rendendo ogni partecipante un punto di riferimento nella narrazione della L’Aquila che si prepara al suo anno da Capitale – La gestione delle attivit? formative ? affidata all’Associazione MU6 aps ets, con esperienza pluriennale nell’ambito dell’educazione e valorizzazione del patrimonio culturale – si apprende dalla nota stampa. Il programma prevede incontri informativi, corsi di formazione e attivit? laboratoriali – precisa il comunicato. Al termine del percorso, i partecipanti riceveranno la qualifica ufficiale di “Ambasciatori della cultura per L’Aquila 2026”.L’iniziativa rientra tra le azioni di promozione culturale previste per il 2026 e conferma l’impegno dell’Amministrazione nel costruire una citt? sempre pi? accogliente, inclusiva e pronta a cogliere le opportunit? legate al titolo ottenuto – recita il testo pubblicato online. Il progetto potr? inoltre contribuire a sviluppare buone pratiche di educazione al patrimonio culturale, utili anche oltre il 2026.Gli interessati possono iscriversi al primo ciclo di incontri, in partenza luned? 15 dicembre, tramite il form disponibile sulla home page del sito ufficiale www.laquila2026.it oppure accedendo al seguente link: https://laquila2026.it/#ambasciatoriLe date dei successivi appuntamenti formativi saranno comunicate successivamente –

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it