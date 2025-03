L’Aquila, Pascoli 2025

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il settore Transizione Ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile del Comune dell’Aquila rende noto che, da oggi 04 marzo e per 10 giorni, ? pubblicato l’avviso relativo alla concessione dei terreni pascolivi di uso civico appartenenti al demanio dell’Aquila capoluogo – aggiunge testualmente l’articolo online. Nell’ albo pretorio del Comune dell’Aquila, nella categoria “Avviso Pubblico” oltre che nella categoria “Deliberazioni di Giunta Comunale”, sono reperibili: l’avviso pubblico contenente i criteri e le modalit? per presentare la domanda, l’elenco particellare dei terreni disponibili, il modulo 2025 per inoltrare le richieste e la dichiarazione integrativa – viene evidenziato sul sito web. L’iter di quest’anno -cos? ha dichiarato l’assessore Taranta- segue le linee guida del nuovo regolamento per la disciplina dei pascoli, approvato nel 2023, che mira a promuovere la condivisione e la gestione sostenibile dei pascoli su tutto il territorio comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Abbiamo lavorato intensamente per assicurare che i nostri allevatori locali siano al centro di questo processo”, ha dichiarato l’assessore Taranta – viene evidenziato sul sito web. “La semplificazione delle procedure e la priorit? nell’assegnazione sono fondamentali per sostenere l’economia locale e preservare le nostre tradizioni agricole – recita la nota online sul portale web ufficiale. ” L’amministrazione comunale si impegna a continuare questa collaborazione per garantire una gestione efficiente e trasparente dei pascoli, nel rispetto dell’ambiente e delle esigenze della comunit? locale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it