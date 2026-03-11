L’Aquila, Pascoli 2026

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Il settore Transizione Ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile del Comune dell’Aquila rende noto che, da oggi 11 marzo e per 10 giorni, ? pubblicato l’avviso relativo alla concessione dei terreni pascolivi di uso civico appartenenti al demanio dell’Aquila capoluogo – aggiunge testualmente l’articolo online. Nell’albo pretorio del Comune dell’Aquila, nella categoria “Avviso Pubblico” oltre che nella categoria “Deliberazioni di Giunta Comunale”, sono reperibili: l’avviso pubblico contente i criteri e le modalit? per presentare la domanda, l’elenco particellare dei terreni disponibili, il modulo 2026 per inoltrare le richieste e la dichiarazione integrativa – viene evidenziato sul sito web. “L’iter di quest’anno – dice in una nota l’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta – approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 05 marzo 2026, ? stato definito sulla base del nuovo regolamento per la disciplina dei pascoli del Comune dell’Aquila approvato definitivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 05 giugno 2023 con l’obiettivo di salvaguardare i principi di condivisione su tutto il territorio comunale in collaborazione con le Amministrazioni Separate presenti sul territorio”.“Ed ? proprio in tal senso – ha concluso Taranta – che l’amministrazione comunale ha lavorato in questo anno, in pieno accordo con le ASBUC e le aziende zootecniche locali, per garantire, con la massima semplificazione degli adempimenti amministrativi, la priorit? di assegnazione dei pascoli agli allevatori e alle aziende locali”.

