L’Aquila, PASCOLI DEMANIALI: DOMANI UN CONVEGNO AL PALAZZETTO DEI NOBILI

- Advertisement -

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Domani, 6 dicembre, alle 15:00, presso il Palazzetto dei Nobili, si terr? il convegno “I pascoli demaniali l’esperienza dell’annualit? 2022 e confronto per il miglioramento di gestione”, un evento organizzato dall’assessorato all’Ambiente del Comune dell’Aquila con i maggiori portatori di interesse istituzionali: la Regione Abruzzo, i Carabinieri Forestali, l’Azienda Sanitaria Locale, le associazioni di categoria e le Asbuc. “Si tratta di un appuntamento importante e di particolare interesse per fare il punto sulla prossima programmazione pascoliva 2022-2023. Verranno individuate criticit?, punti di debolezza e possibili soluzioni per contribuire allo sviluppo di questo settore importante per il nostro territorio”, annuncia l’assessore Taranta –

In allegato la locandina del convegno –

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it