L’Aquila, Pasquetta in vetta: rinviato evento del 21 aprile a Fonte Cerreto

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il consigliere comunale con delega con delega allo Sviluppo del Gran Sasso, Luigi Faccia, comunica che a causa dell’incertezza delle condizioni meteo e della probabilit? di maltempo in quota, previsti per la giornata di luned? 21 aprile, la manifestazione “Pasquetta in vetta”, in programma in localit? Fonte Cerreto, ? stata rinviata – si legge sul sito web ufficiale. Nelle prossime settimane verr? comunicata la data in cui l’evento verr? recuperato – aggiunge testualmente l’articolo online.

