L’Aquila, Passaggio fiaccola Special Olympics e Giornata mondiale malattie Rare, Fontana Luminosa si tinge con colorazioni a tema 25 e 28 febbraio

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:La prossima settimana la Fontana Luminosa sar? illuminata con diverse colorazioni a seguito dell’adesione ed il sostegno, da parte del Comune dell’Aquila, ad una serie di campagne di sensibilizzazione su temi di rilevanza nazionale ed internazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Di seguito le giornate in cui uno dei simboli della citt? dell’Aquila verr? illuminata con tinte che contrassegnano gli appuntamenti.25 febbraio 2025 – Colore rosso, per celebrare il passaggio a L’Aquila della Fiaccola Olimpica degli Special Olympics World Winter Games 2025, che si terranno in Piemonte dall’8 al 15 marzo 202528 febbraio 2025 – Colori blu, rosa, verde e viola, in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare, istituita nel 2018 e dedicata alla ricerca di patologie spesso diverse tra loro e con mancanza di cure –

