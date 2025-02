L’Aquila, Passaggio torcia Special Olympics: modifiche alla viabilità per il 25 febbraio

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa “Torch Run Community Run L’Aquila”, nell’ambito della quale la fiaccola di Special Olympics attraverser? il centro storico della citt?, per la giornata di domani, marted? 25 febbraio, il Comando di Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza che comporta modifiche alla viabilit?.Dalle ore 11:00 alle ore 11:45, in occasione del passaggio degli atleti e della fiaccola, verr? istituito il divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli lungo il percorso della manifestazione, ovvero: Viale Gran Sasso, Piazza Battaglione Alpini, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Duomo, Corso Federico II e Viale Crispi.

