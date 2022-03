L’Aquila, Pattinaggio: sindaco e assessore incontrano nazionale italiana in raduno all’Aquila

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha incontrato questa mattina atleti e staff tecnico della nazionale italiana di pattinaggio, in citt per un raduno tecnico svoltosi sulla pista comunale nel quartiere di Santa Barbara –

Il primo cittadino, insieme all’assessore comunale allo sport, Vito Colonna, e al presidente del Cpga, Mario Miconi, ha salutato gli azzurri nelle cui fila presente l’aquilana Federica di Natale, il tecnico, Massimiliano Presti, e il presidente del Comitato regionale Fisr, Giovanni Di Eugenio – aggiunge testualmente l’articolo online.

“La presenza all’Aquila della squadra tricolore – spiegano sindaco Biondi e assessore Colonna – testimonia l’importanza di questo territorio per uno sport che qui vanta un’antica tradizione, contrassegnata da eventi di assoluto rilievo e campioni iridati – aggiunge la nota pubblicata. Una storia che come amministrazione intendiamo continuare a coltivare e valorizzare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per questa ragione l’amministrazione ha destinato la somma di trecentomila euro, nell’ambito dei dieci milioni messi a disposizione per l’impiantistica sportiva dal Fondo complementare al Pnrr per le aree colpite dal sisma, per la riqualificazione della pista – si legge sul sito web ufficiale. Cifra che consentir di continuare a ospitare appuntamenti di prestigio, a partire dai campionati open internazonali di luglio, inseriti nel calendario di eventi dell’Aquila citt europea dello sport 2022″ hanno dichiarato Biondi e Colonna – viene evidenziato sul sito web.

