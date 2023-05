L’Aquila, Patto di amicizia tra la Contrada dell’Aquila di Siena e il Comune capoluogo d’Abruzzo. Domani la sottoscrizione

- Advertisement -

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

La Nobile Contrada dell’Aquila di Siena e Il Comune dell’Aquila formalizzeranno domani, 20 maggio, un patto di amicizia – si apprende dal portale web ufficiale. La sottoscrizione avverr? alle 10.15 nella sala Rivera di palazzo Fibbioni, sede principale della Municipalit? capoluogo d’Abruzzo (via San Bernardino 4), alla presenza del sindaco Pierluigi Biondi e del priore della contrada, Francesco Squillace – Interverr? anche l’assessore al Turismo, Ersilia Lancia – si apprende dal portale web ufficiale.

La data scelta per questa cerimonia coincide con la ricorrenza della morte di San Bernardino da Siena (20 maggio 1444) e con le relative iniziative programmate per la solennit? in questione nella giornata di domani, tra cui l’offerta dell’olio per la lampada votiva del mausoleo del Santo, che avverr? nel corso della funzione religiosa delle 11 nella Basilica di San Bernardino – aggiunge testualmente l’articolo online. Offerta che, quest’anno, ? curata dall’istituto superiore “Giovanni Caselli” di Siena – viene evidenziato sul sito web.

Il patto di amicizia si prefigge lo scopo, tra l’altro, di promuovere manifestazioni culturali tese all’approfondimento dei vincoli fra L’Aquila e la Nobile Contrada dell’Aquila di Siena, nonch? della storia e delle tradizioni rispettive, alcune delle quali legano strettamente le due comunit?.

La cerimonia di domani ? aperta al pubblico e l’amministrazione comunale invita le cittadine e i cittadini a partecipare –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it