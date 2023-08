L’Aquila, Perdonanza 2023: invito conferenza stampa 18 agosto – Progetto LIS

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Domani, venerd? 18 agosto, alle 11.30, presso la Sala Rivera di Palazzo Fibbioni all’Aquila, si terr? la conferenza stampa di presentazione di Perdonanza LIS 2023, primo progetto per l’inclusione delle persone sorde all’interno degli eventi in calendario per la 729ma edizione della Perdonanza Celestiniana, in programma dal 23 al 30 agosto all’Aquila – viene evidenziato sul sito web.

Alla conferenza stampa parteciperanno: Raffaele Daniele, vicesindaco del Comune dell’Aquila; Francesco Mastropietro, presidente della Sezione Provinciale Ente Nazionale Sordi dell’Aquila; Sofia Leocata coordinatrice del progetto “Perdonanza LIS”; Alessia Venta, Disability Manager del Comune dell’Aquila –

