L’Aquila, Perdonanza 2025, sindaco firma decreto nomina componenti Comitato della 731ª edizione

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Nominati, con decreto firmato dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, i componenti dell’edizione 731 della Perdonanza Celestiniana – si apprende dal portale web ufficiale. Il Comitato, articolato in tre aree tematiche di appartenenza ha lo scopo di promuovere tutte le azioni utili ad allestire il programma della Perdonanza Celestiniana per l’anno 2025, incluse le manifestazioni a supporto del tragitto della fiaccola del perdono che in genere precedono la celebrazione dell’evento in ambito cittadino – riporta testualmente l’articolo online. Area Istituzionale: sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi (presidente Comitato); assessore al Turismo del Comune dell’Aquila, Ersilia Lancia (vicepresidente); vicesindaco dell’Aquila, Raffaele Daniele (coordinatore Comitato e responsabile dell’area tecnico-operativa).Area religiosa: don Martino Roberto Gajda, don Claudio Tracanna, don Carmelo Pagano Le Rose, don Stefano De Paulis.Area tecnico/operativa: Stefania Parisse (tesoriere), Berardino Tarquini, Leonardo Bizzarri, Alberto Orsini, Antonello Coia, Mario Corridore – recita la nota online sul portale web ufficiale.

