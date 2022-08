L’Aquila, Perdonanza, 728esima edizione: come prenotare i posti per le persone con disabilità per il concerto di Baglioni

- Advertisement -

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

Il Comitato Perdonanza Celestiniana rende noto che le persone con disabilit?, a partire dalle 16 di oggi, 24 agosto, potranno prenotare i posti a loro riservati per il concerto di Claudio Baglioni – in programma alle 21.30 di marted? 30 agosto al teatro del Perdono, a Collemaggio – attraverso un modulo elettronico sul sito internet www.perdonanza-celestiniana – si apprende dal portale web ufficiale. it. Una soluzione adottata per garantire la migliore organizzazione possibile e per favorire l’assistenza pi? adeguata – viene evidenziato sul sito web. Il link diretto ? il seguente: https://perdonanza-celestiniana – si apprende dal portale web ufficiale. it/prenotazione-posti-riservati-persone-con-disabilita/ L’iniziativa ? stata realizzata con il supporto dell’ufficio del Disability manager del Comune dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale.

Per quanto riguarda i parcheggi, si ricorda che sono previste aree riservate ai piani -2 e -3 del terminal di Collemaggio, con la possibilit?, per l’accompagnatore, di far scendere la persona davanti al prato di Collemaggio, dove la stessa trover? adeguata assistenza fino all’arrivo dell’accompagnatore stesso – recita il testo pubblicato online.

