L’Aquila, Perdonanza, 728esima edizione: da domani possibile prenotare on line i biglietti per il concerto di Claudio Baglioni

- Advertisement -

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

Il Comitato Perdonanza celestiniana rende noto che a partire dalle 11 di domani, mercoled? 24 agosto, sar? possibile prenotare e acquistare on line i biglietti per il concerto di Claudio Baglioni – aggiunge la nota pubblicata. Le operazioni potranno essere effettuate attraverso il link https://www.ciaotickets.com/728-perdonanza-celestiniana , che sar? visibile anche sul sito internet del comitato, www.perdonanza-celestiniana – si legge sul sito web ufficiale. it .

Prenotazioni e acquisti potranno, inoltre, essere effettuati nelle rivendite autorizzate (780 in tutta Italia), consultabili in questa pagina web www.ciaotickets.com/punti-vendita , dove sono inclusi i due Iat dell’Aquila, l’info point del Comune gestito dal Centro turistico del Gran Sasso in piazza Battaglione degli alpini (fontana luminosa) e Welcome Aq, in via Cimino – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it