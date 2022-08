L’Aquila, Perdonanza, 728esima edizione: disponibili nuovi posti per Fabri Fibra, domani via alla prenotazione

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Il Comitato Perdonanza celestiniana rende noto che si sono resi disponibili nuovi posti per il concerto di Fabri Fibra, in programma il 26 agosto alle 21.30 a piazza Duomo e inserito nel programma artistico della 728esima edizione della Perdonanza celestiniana dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale.

A partire dalle 11 di domani, luned? 22 agosto, sar? possibile prenotare e pagare i biglietti attraverso il link https://www.ciaotickets.com/728-perdonanza-celestiniana, che sar? visibile anche sul sito internet del comitato, http://www.perdonanza-celestiniana – it/ .

Prenotazioni e acquisti potranno, inoltre, essere effettuati nelle rivendite autorizzate (780 in tutta Italia), consultabili in questa pagina web http://www.ciaotickets.com/punti-vendita , dove sono inclusi i due Iat dell’Aquila, l’info point del Comune gestito dal Centro turistico del Gran Sasso in piazza Battaglione degli alpini (fontana luminosa) e Welcome Aq, in via Cimino – riporta testualmente l’articolo online.

